Grande paura a Monserrato, guasto meccanico: deraglia vagone della metropolitana

Un incidente tecnico ha interessato questa mattina il servizio della metropolitana leggera a Monserrato, nell’hinterland di Cagliari, dove un convoglio è uscito dai binari senza causare fortunatamente alcun ferito.

L’episodio si è verificato intorno alle 7:00 in via Virginia. Secondo le prime ricostruzioni, il vagone stava impegnando uno scambio per immettersi nel tratto a binario unico quando il carrello anteriore è fuoriuscito dalla sede ferroviaria. Nonostante il forte boato avvertito dai residenti e dall’unico passeggero presente a bordo, la velocità estremamente ridotta del mezzo — che in quel punto procede a passo d’uomo (circa 5 km/h) — ha evitato conseguenze fisiche alle persone.

Sul luogo sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale, che hanno parzialmente interdetto il traffico stradale, e le squadre tecniche dell’Arst. L’azienda regionale ha immediatamente avviato un’indagine interna per chiarire le cause del deragliamento. Dai primi rilievi effettuati dal direttore d’esercizio, l’ipotesi più accreditata riguarda un guasto meccanico allo scambio, escludendo categoricamente che l’evento possa essere correlato alle avverse condizioni meteo di queste ore.

