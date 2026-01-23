Valeria Marini, la madre: “Incinta e picchiata, la salvai portandola via dalla Sardegna”

"Mia madre mi ha salvata. Ero entrata in un buco nero, ero vittima di un amore tossico", aggiunge la showgirl

In un’intensa anticipazione della puntata di Storie al bivio, che sarà trasmessa domani, sabato 24 gennaio su Rai 2, Gianna Orrù ha ripercorso un momento terribile vissuto dalla figlia Valeria Marini. Davanti alle telecamere di Monica Setta, la donna ha rivelato che la showgirl, ancora giovanissima, subì una brutale aggressione: “Era stata picchiata da un violento ed era incinta“.

Il racconto si fa ancora più crudo quando la Orrù descrive la notte della fuga: “Non aveva nemmeno 18 anni Valeria quando una sera torna a casa con un labbro spaccato e un occhio pesto. Compresi subito che dovevo metterla su un aereo e mandarla via dalla Sardegna. Facemmo i bagagli e corremmo in aeroporto, due ore d’attesa a Cagliari e poi a Roma. Per anni non siamo più tornate in Sardegna “. Fu una decisione istintiva e protettiva che troncò ogni legame con l’isola per lungo tempo, nel tentativo di cancellare il trauma.

In studio, la stessa Valeria Marini ha confermato la gravità di quel periodo, riconoscendo nel coraggio della madre la sua unica via d’uscita: “Mia madre mi ha salvata. Ero entrata in un buco nero, ero vittima di un amore tossico e se mia madre non mi avesse portato via dalla Sardegna forse non sarei nemmeno qui a raccontarlo”.

