Cagliari, infiltrazioni alla biblioteca Dante Alighieri e igienizzazione per scabbia

La Biblioteca Dante Alighieri finisce al centro di una serie di interventi urgenti volti a tutelare il patrimonio librario e la salute degli studenti. A rendere note le criticità e le relative soluzioni è il gruppo studentesco Next Unica, che si è fatto portavoce delle segnalazioni degli interfacciandosi direttamente con i vertici dell’Ateneo.

Due i fronti principali su cui si sta lavorando. Il primo riguarda la struttura stessa dell’edificio: le recenti e abbondanti precipitazioni hanno causato alcune infiltrazioni d’acqua. Secondo quanto riferito dai rappresentanti di Next Unica, gli uffici dell’Università hanno confermato che, non appena le condizioni meteo lo permetteranno, verranno avviati i lavori di impermeabilizzazione. Nel frattempo, per scongiurare danni permanenti, tutti i volumi sono stati messi in sicurezza o protetti con coperture adeguate.

La seconda questione, più delicata sotto il profilo sanitario, riguarda la segnalazione di un caso di scabbia. Next Unica ha prontamente contattato la direzione della biblioteca che, a scopo precauzionale, ha disposto una sanificazione profonda di tutti i locali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it