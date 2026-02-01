Cagliari, Kilicsoy trascina con un gol spettacolare: “Qui mi sento a casa”

Un’altra serata da protagonista per Semih Kilicsoy, uno dei trascinatori del Cagliari nella vittoria contro l’Hellas Verona all’Unipol Domus. L’attaccante turco ha firmato un gol di rara bellezza, in mezza rovesciata su palla scodellata da Esposito. Una rete decisiva per i tre punti, visto che ha indirizzato la gara sul dominio sardo, confermando il suo momento positivo e il ruolo sempre più centrale nel progetto rossoblù.

Al termine della gara, Kilicsoy ha incontrato i media, soffermandosi innanzitutto sulla rete realizzata. “Il gol per un attaccante è sempre importante, se poi è bello come quello che ho fatto oggi la soddisfazione è ancora maggiore”, ha spiegato. Fondamentale anche il contributo del compagno di reparto: “Ringrazio Esposito, è stato un cross bellissimo”. L’esultanza sotto la Curva, davanti ai tifosi, ha reso il momento ancora più emozionante, suggellando una prestazione corale culminata nella terza vittoria consecutiva.

Il centravanti classe 2005 ha poi messo l’accento sull’importanza del collettivo e sul suo percorso di crescita. Nel confronto tra il campionato italiano e quello turco, Kilicsoy ha evidenziato come la Serie A richieda un livello tattico altissimo e un periodo di adattamento inevitabile. Oggi, però, il peggio sembra alle spalle: “Ora credo di essermi abituato a questo livello e voglio continuare a segnare”.

Determinante, nel suo inserimento, è stato anche il rapporto con lo spogliatoio. L’attaccante ha parlato di un gruppo molto unito, capace di supportarlo sin dall’inizio, dentro e fuori dal campo. Tra i legami più forti c’è proprio quello con Esposito, favorito dalla comunicazione in inglese e da una sintonia crescente in campo.

Infine, Kilicsoy ha raccontato il suo rapporto con la città. “Cagliari e Istanbul sono sicuramente diverse, ma entrambe belle. Cagliari è una città a misura d’uomo, la gente è molto affettuosa e calorosa, ti fa sentire a casa. Mi sto trovando benissimo qui, sono felice”.

