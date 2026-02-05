Assemini, furto in un negozio dopo l’evasione da domiciliari: 64enne in manette

L'allarme è scattato grazie alla vigilanza interna dell'esercizio commerciale, che ha notato i movimenti sospetti dell'uomo tra le corsie

I Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno tratto in arresto questa mattina un uomo di 64 anni, residente a Sarroch, sorpreso a rubare all’interno di un grande magazzino di bricolage ed edilizia. La posizione dell’uomo è apparsa subito grave: oltre al tentativo di furto, è emerso che il soggetto era già sottoposto agli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico, misura dalla quale è evaso per recarsi nel negozio.

L’allarme è scattato grazie alla vigilanza interna dell’esercizio commerciale, che ha notato i movimenti sospetti del sessantaquattrenne tra le corsie e ha allertato il 112. Al loro arrivo, i militari hanno perquisito l’uomo, trovandolo in possesso di diversi articoli, per un valore di circa 100 euro, appena sottratti dagli scaffali.

Dopo il recupero della refurtiva e l’espletamento delle formalità in caserma, l’uomo è stato ricondotto presso la propria abitazione. Qui rimarrà ai domiciliari in attesa del processo per direttissima, dove dovrà rispondere delle ipotesi di reato di furto ed evasione davanti all’Autorità Giudiziaria.

