Rapina ad Alghero, entra in un supermercato con pistola e la maschera di Dalì

La città di Alghero torna a essere teatro di episodi criminosi a distanza di pochissimo tempo dall’ultimo colpo. Dopo la recente rapina alla Conad di via Berlinguer, la serata di ieri è stata segnata da un nuovo assalto, stavolta ai danni del punto vendita Coop di via Asfodelo.
Intorno alle ore 20:00, un individuo col volto celato dalla celebre maschera di Dalì (resa iconica dalla serie La Casa di Carta) ha fatto irruzione nel supermercato impugnando una pistola. Sotto la minaccia dell’arma, l’uomo ha intimato al personale di consegnare il contenuto delle casse, scatenando il panico tra i numerosi avventori presenti in quel momento per la spesa serale.
Una volta raccolto il bottino — stimato in qualche migliaio euro — il malvivente è riuscito a far perdere le proprie tracce, dileguandosi pochi istanti prima che sul posto giungessero le pattuglie delle forze dell’ordine.
