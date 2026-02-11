Kilicsoy, futuro già deciso dal Cagliari: “Saremmo matti a non riscattarlo”

Nel pre partita di Roma-Cagliari, il direttore sportivo rossoblù Guido Angelozzi ha acceso i riflettori su Semih Kilicsoy, giovane attaccante turco classe 2005 arrivato in Sardegna dal Besiktas con la formula del prestito e con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Angelozzi non ha nascosto l’entusiasmo per l’impatto del ragazzo nel campionato italiano, lasciandosi andare a parole che pesano come un’investitura ufficiale. “Come si fa a non riscattarlo? Saremmo dei matti a non farlo”, ha dichiarato, evidenziando come la società stia valutando con grande attenzione l’operazione di acquisto definitivo.

Il dirigente ha poi tracciato un paragone altisonante, destinato a far discutere tifosi e addetti ai lavori: “A me ricorda Gerd Muller”. Un riferimento importante, che testimonia quanto il club creda nel potenziale del giovane, già protagonista nonostante un iniziale periodo di adattamento.

Secondo Angelozzi, infatti, Kilicsoy è un talento che non è passato inosservato nemmeno fuori dai confini italiani. “Semith è un ragazzo del 2005 che ha un potenziale importante, in Europa ha tante squadre che lo seguono, ha giocato poco e fatto 4 gol impressionanti”.

E quando si parla di mercato, inevitabilmente si parla anche di valutazioni economiche: “Quanto può valere? Se continua così è un giocatore da 40 milioni”, ha aggiunto il dirigente, lasciando intendere che il Cagliari potrebbe trasformare l’operazione in un investimento strategico sulla scia di quanto avvenuto l’anno scorso con Piccoli.

Dalle parole di Angelozzi emerge un messaggio chiaro: il Cagliari ha già le idee chiare su un attaccante che potrebbe diventare uno dei profili più appetibili del panorama europeo.

