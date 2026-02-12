Sant’Antonio di Gallura, crolla albero dentro una scuola a causa del forte vento

Le avverse condizioni meteorologiche che stanno flagellando la Gallura hanno lasciato il segno anche nel centro di Sant’Antonio di Gallura, dove si registrano numerosi danni causati dalle raffiche di burrasca. L’episodio più critico si è verificato nella mattinata di ieri, mercoledì 11 febbraio 2026, quando un grosso albero è precipitato all’interno del perimetro della scuola cittadina.

Fortunatamente, al momento del cedimento non vi erano persone nelle vicinanze, evitando così tragiche conseguenze. L’impatto ha causato il danneggiamento della recinzione esterna, ma non ha compromesso l’integrità strutturale del plesso scolastico.

Gli operai del Comune sono intervenuti con tempestività per liberare il cortile dai detriti e, dopo un attento sopralluogo, hanno provveduto al taglio preventivo di una seconda pianta risultata pericolante. L’operazione di bonifica ha permesso di ripristinare la piena sicurezza dell’area frequentata dagli studenti.

