Maltempo in Sardegna, superate le 200 richieste di soccorso causa forte vento

La Sardegna settentrionale e centrale è attualmente flagellata da venti di burrasca che hanno generato una situazione di piena emergenza, specialmente nelle province di Sassari e Nuoro. Il bilancio delle ultime ore conta oltre 200 missioni di soccorso, concentrate principalmente sulla messa in sicurezza di alberi prossimi al crollo e sulla verifica di stabilità di strutture ed edifici danneggiati dalle raffiche.

La Gallura si conferma l’area più duramente colpita: qui la furia del vento ha causato lo scoperchiamento di diversi tetti e la caduta di numerosi alberi ad alto fusto. Momenti di grande tensione si sono vissuti ad Arzachena, lungo la Strada Provinciale 14, dove le squadre di emergenza sono dovute intervenire d’urgenza per liberare una persona rimasta intrappolata sotto un tronco abbattutosi improvvisamente sulla carreggiata.

Mentre l’Isola combatte contro il Maestrale, il maltempo non concede tregua nemmeno al resto del Sud Italia: una violenta perturbazione sta infatti attraversando la Calabria, colpendo con particolare intensità la provincia di Catanzaro, dove si registrano criticità analoghe.

