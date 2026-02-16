Cagliari-Lecce, le probabili formazioni e dove vederla

Cagliari-Lecce è il posticipo che chiude la 25ª giornata di Serie A: probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La 25ª giornata di Serie A si conclude con il posticipo del lunedì sera Cagliari-Lecce, in programma alle 20.45 all’Unipol Domus. Una partita dal peso specifico elevato nella corsa salvezza, con entrambe le squadre chiamate a fare punti per consolidare la propria posizione e allontanare la zona calda della classifica.

Il Cagliari arriva alla sfida dopo la sconfitta contro la Roma, risultato che non ha comunque compromesso il margine costruito dai rossoblù sulla zona retrocessione. Situazione più delicata per il Lecce, che ha ritrovato ossigeno grazie alla vittoria ottenuta nei minuti finali contro l’Udinese, successo che ha permesso ai salentini di mantenere un piccolo vantaggio sul terzultimo posto, con la consapevolezza che la classifica resta estremamente corta.

Probabili formazioni

In casa rossoblù, l’allenatore Fabio Pisacane dovrebbe confermare l’assetto già visto nelle ultime settimane, con il rientro importante di Mina al centro della difesa. In mezzo al campo, in cabina di regia è atteso Mazzitelli, mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Palestra e Obert. In attacco si va verso la conferma della coppia formata da Kiliçsoy ed Esposito. Indisponibili Gaetano, Borrelli, Deiola e Folorunsho, assenze che riducono le alternative soprattutto in mediana.

Sul fronte Lecce, Di Francesco deve rinunciare a Banda, fermato per squalifica. Al suo posto, nel tridente offensivo, dovrebbe trovare spazio l’ex rossoblù Sottil sulla corsia sinistra. Al centro dell’attacco è favorito ancora Cheddira.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez; Palestra, Sulemana, Mazzitelli, Adopo, Obert; Kiliçsoy, Esposito.

Allenatore: Pisacane.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Cheddira.

Allenatore: Di Francesco.

Dove vedere Cagliari-Lecce

La gara sarà trasmessa sia su Dazn che su Sky, con collegamento pre-partita e calcio d’inizio fissato alle 20.45. Disponibile anche la visione tramite il Zona Dazn su Sky al canale 251.

