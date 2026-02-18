Gonnosfanadiga, viola il divieto di avvicinamento: scattano i domiciliari

Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari, nei confronti di un 57enne disoccupato già noto alle Forze dell’Ordine.

Il provvedimento rappresenta un aggravamento di una misura cautelare precedente. All’inizio del mese, l’uomo era stato sottoposto all’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla donna offesa, con l’obbligo di mantenersi a una distanza superiore ai 1.000 metri, accompagnato dall’uso di un braccialetto elettronico per il monitoraggio costante dei suoi spostamenti.

Nonostante tali restrizioni, le verifiche e i servizi di sorveglianza dei Carabinieri hanno documentato ripetute violazioni dei divieti. Secondo quanto ricostruito attraverso testimonianze e osservazioni dirette, l’uomo sarebbe stato notato più volte a bordo della propria autovettura, transitando o appostandosi nelle vicinanze del luogo di lavoro della donna, eludendo deliberatamente le disposizioni giudiziarie e creando una situazione di potenziale pericolo.

Le risultanze investigative sono state immediatamente trasmesse all’Autorità Giudiziaria, che ha ritenuto inadeguata la misura cautelare precedente e ha disposto la sostituzione del divieto di avvicinamento con la custodia domiciliare. Nella giornata odierna, i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo, notificandogli il provvedimento e accompagnandolo presso il proprio domicilio, dove rimarrà sottoposto al monitoraggio elettronico e a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it