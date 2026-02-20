Statale 195, incidente e strada paralizzata: code tra Capoterra e Cagliari

Traffico bloccato sulla Statale 195 tra Capoterra e Cagliari: lunghe code tra Maddalena e Macchiareddu

Mattinata difficile per gli automobilisti in transito sulla Statale 195, dove si registrano lunghe code nel tratto compreso tra Capoterra e Cagliari. Il traffico risulta fortemente rallentato a partire dalla rotonda di Maddalena in direzione Macchiareddu, con tempi di percorrenza sensibilmente più lunghi rispetto alla norma.

A causare il rallentamento è stato un incidente all’altezza del Remaccio avvenuto intorno alle ore 9. Le auto sono rimaste ferme per diversi minuti, con disagi diffusi per pendolari e mezzi commerciali diretti verso il capoluogo.

La viabilità lungo l’arteria continua a mostrare criticità ricorrenti, diventando uno dei punti più delicati della mobilità nell’area metropolitana. A incidere sulla situazione, oltre ai frequenti incidenti, negli ultimi mesi sono stati soprattutto i cantieri per interventi di manutenzione ordinaria, che si sommano alle problematiche ancora irrisolte legate ai danni provocati dal ciclone Harry.

Gli effetti dell’evento meteorologico hanno infatti aggravato le condizioni della carreggiata e delle infrastrutture di supporto, rendendo necessari lavori straordinari che però comportano inevitabili ripercussioni sulla circolazione. La Statale 195, collegamento strategico tra il capoluogo e la costa sud-occidentale della Sardegna, resta così in attesa di interventi strutturali capaci di garantire maggiore fluidità e sicurezza alla viabilità.

