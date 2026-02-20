In Evidenza Cagliari-Lazio, Pisacane: “Non cerchiamo alibi, vogliamo reagire alla sconfitta”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Lazio di Maurizio Sarri

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani alla Unipol Domus, ore 20:45, contro la Lazio di Maurizio Sarri; il match sarà valido per la 26a giornata del campionato di Serie A.

Sulla gara contro la Lazio: “La sconfitta sia stata una botta per i calciatori che vanno in campo e volevano un epilogo diverso, ma so che molti di loro hanno lottato per questo obbiettivo e sanno che queste partite si dovrebbero vincere; se si perdono non possiamo deprimerci e non avere reazione quindi penso che l’identità si vede quando reagisci più di quando vinci, e loro sono i primi che non vogliono alibi ma reagire”.

Sul prossimo avversario: “Squadra forte che quest’anno è cambiata dalle altre squadre di Sarri e questo certifica anche il valore del mister. E una squadra che gioca sulle transizioni, servirà attenzione nelle preventive. Ci aspettiamo un match come quello d’andata con una rosa ampia e che fa molto bene in trasferta come dimostrato sino ad oggi”.

Sugli infortunati e indisponibili: “Non è cambiato nulla, dobbiamo rimanere uniti e compatti per cercare di far passare questo momento. Folorunsho non prenderà parte alla partita”.

