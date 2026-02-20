Cagliari-Lazio, Pisacane: “Non cerchiamo alibi, vogliamo reagire alla sconfitta”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani alla Unipol Domus, ore 20:45, contro la Lazio di Maurizio Sarri; il match sarà valido per la 26a giornata del campionato di Serie A.

Sulla gara contro la Lazio: “La sconfitta sia stata una botta per i calciatori che vanno in campo e volevano un epilogo diverso, ma so che molti di loro hanno lottato per questo obbiettivo e sanno che queste partite si dovrebbero vincere; se si perdono non possiamo deprimerci e non avere reazione quindi penso che l’identità si vede quando reagisci più di quando vinci, e loro sono i primi che non vogliono alibi ma reagire”.

Sul prossimo avversario: “Squadra forte che quest’anno è cambiata dalle altre squadre di Sarri e questo certifica anche il valore del mister. E una squadra che gioca sulle transizioni, servirà attenzione nelle preventive. Ci aspettiamo un match come quello d’andata con una rosa ampia e che fa molto bene in trasferta come dimostrato sino ad oggi”.

Sugli infortunati e indisponibili: “Non è cambiato nulla, dobbiamo rimanere uniti e compatti per cercare di far passare questo momento. Folorunsho non prenderà parte alla partita”.

