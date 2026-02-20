Sanità, la cardiologia del Sirai verso un sistema di salute in rete

Il sistema di cura cardiologica nel Sulcis Iglesiente sta attraversando un significativo processo di modernizzazione e crescita, volto a migliorare sia la gestione delle emergenze sia l’assistenza domiciliare. Questo traguardo, che coincide con i trent’anni di attività del reparto di Cardiologia dell’ospedale Sirai di Carbonia, è il frutto di una stretta collaborazione tra la Asl 7 e l’Assessorato regionale della Sanità. L’obiettivo principale è quello di garantire una sanità di prossimità che riduca la necessità per i cittadini di spostarsi fuori provincia per ricevere trattamenti di alta specializzazione.

Il piano di rilancio si articola su tre pilastri fondamentali che potenziano l’offerta clinica in tutto il territorio. In primo luogo, il servizio di emodinamica al Sirai di Carbonia è stato esteso per coprire dodici ore giornaliere per l’intera settimana, garantendo una risposta rapida alle patologie acute. Parallelamente, l’ospedale CTO di Iglesias ha visto un incremento dell’attività cardiologica, anch’essa operativa in regime H12 durante i giorni feriali.

Infine, un ruolo cruciale è affidato alla telemedicina, considerata uno strumento essenziale per il monitoraggio costante dei pazienti fragili e residenti in zone isolate, favorendo così una presa in carico continuativa e l’abbattimento delle barriere geografiche nell’accesso alle cure.

