Cagliari-Lazio, arbitra Rapuano: nell’ultimo incrocio arrivò una vittoria

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Fontani, IV uomo Galipò, al Var Maggioni e assistente Var Maresca

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 26a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match di domani alla Unipol Domus, ore 20:45, tra Cagliari e Lazio sarà il sig. Antonio Rapuano della sezione Rimini.

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Fontani, IV uomo Galipò, al Var Maggioni e assistente Var Maresca.

Con Rapuano alla direzione di gara il Cagliari ha raccolto solo una sconfitta in 4 gare totalizzando ben 3 vittorie contro Trapani (in Serie B), Empoli e Atalanta (in Serie A). L’ultimo precedente è quello contro i bergamaschi risalente al 7 aprile 2024 quando i rossoblù si imposero con il punteggio di 2-1.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it