Verso Cagliari-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in Tv

Il Cagliari di mister Fabio Pisacane scende oggi in campo per la 26a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Alla Unipol Domus arriva la Lazio di Maurizio Sarri; il match sarà diretto dal sig. Antonio Rapuano della sezione di Rimini.
I rossoblù giungono alla sfida contro i biancocelesti dal pesante KO interno contro il Lecce per 2-0, con l’obiettivo di rialzare subito la china e continuare a macinare punti verso l’obiettivo salvezza. Stesso discorso per la Lazio, sconfitta all’Olimpico dall’Atalanta per 2-0 nell’ultimo match di campionato.
La gara, con fischio d’inizio alle ore 20:45, sarà trasmessa sui canali di SkySport e sulla piattaforma Dazn.
Probabile formazione Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Mazzitelli, Sulemana; Palestra, Esposito; Kilicsoy.
Probabile formazione Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it