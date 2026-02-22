Cagliari, Dossena rigenerato: “Ringrazio Pisacane, ha puntato su di me”

Tra i protagonisti dello 0-0 del Cagliari contro la Lazio all’Unipol Domus, Alberto Dossena ha parlato ai media al termine della gara, soffermandosi sul suo rientro e sulla prestazione della squadra.

“Aspettavo questa gara e l’emozione di giocare davanti al nostro pubblico. Ci sono voluti tanti mesi per recuperare” ha detto. “Sono rientrato contro la Roma, ma non avevo ancora i 90 minuti nelle gambe. Sono contento di essere tornato a giocare a questi livelli. Sono soddisfatto della mia prova e di quella della squadra, ma rammaricato per il risultato, poteva arrivare una vittoria. Ci portiamo comunque a casa questo buon punto”.

Il difensore rossoblù ha poi analizzato l’andamento del match, segnato anche dall’espulsione di Yerry Mina. “Dal campo, sino all’espulsione, non ho mai avuto la sensazione di poter prendere gol. In dieci uomini ci siamo dovuti abbassare e in quei casi rischi qualcosa di più. Siamo stati bravi a restare uniti e a difenderci con ordine. Credo che alla fine il risultato sia giusto”.

Guardando alla classifica e agli obiettivi stagionali, Dossena si è detto fiducioso: “La classifica è buona, ma sappiamo che serviranno altre vittorie per conquistare l’obiettivo salvezza. Sono molto fiducioso, il nostro gruppo è giovane e propositivo. Ringrazio mister Pisacane per aver voluto puntare su di me, ora devo dimostrare il mio valore in campo”.

Infine un confronto con il passato, in riferimento all’esperienza sotto la guida di Claudio Ranieri: “Rispetto alla mia prima esperienza qui non è cambiato tanto, ho trovato molte similitudini. Baricentro più basso rispetto a quel Cagliari? Non credo. Ci sono tanti ragazzi con gamba e qualità, poi certo che ci mancano tanti calciatori e speriamo di recuperare qualcuno il prima possibile. Dobbiamo continuare su questa strada e affrontare la prossima gara con il massimo impegno e cattiveria agonistica. Daremo il 110%”.

