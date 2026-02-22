Fugge dopo l’incidente in centro a Quartu: 25enne denunciata

Una 25enne è stata denunciata dai Carabinieri per fuga e omissione di soccorso dopo le indagini su un incidente avvenuto il 13 febbraio

Denunciata per fuga e omissione di soccorso una giovane di 25 anni a Quartu Sant’Elena. La vicenda risale alla sera del 13 febbraio scorso, intorno alle 20.30, quando lungo una via del centro cittadino si era verificato un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito, il conducente del veicolo ritenuto responsabile del sinistro si era allontanato frettolosamente dal luogo dell’impatto, senza fermarsi per prestare assistenza.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno avviato immediatamente le indagini per risalire all’identità della persona fuggita e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Determinante è stata l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, incrociate con le testimonianze raccolte dai militari. Gli accertamenti hanno consentito di individuare la presunta responsabile nella mattinata odierna.

Si tratta di una 25enne residente nell’area della città metropolitana di Cagliari, deferita in stato di libertà all’Autorità giudiziaria con l’ipotesi di reato di fuga dal luogo dell’incidente e omissione di soccorso.

