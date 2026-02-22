“Pronto Carabinieri? Sono in pericolo”, ma in casa nascondeva droga: arrestato

Singolare intervento dei Carabinieri questa mattina ad Assemini. Un uomo residente in città ha contattato il numero di emergenza sostenendo, in forte stato di agitazione, di trovarsi in grave pericolo all’interno della propria abitazione.

Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile, che hanno trovato un 44enne disoccupato, celibe e già noto alle forze di polizia. Fin dai primi accertamenti è emerso che non vi fosse alcuna minaccia reale, ma che l’uomo si trovasse in un evidente stato di alterazione psicofisica.

Insospettiti dall’atteggiamento e dal contesto, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione d’iniziativa nell’appartamento. I controlli hanno portato al rinvenimento, sul comodino della camera da letto, di circa 25 grammi di cocaina e di un bilancino di precisione, ritenuto strumentale alla pesatura e al possibile confezionamento della sostanza.

Al termine degli accertamenti, il 44enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto in attesa del giudizio con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità giudiziaria competente.

