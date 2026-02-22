Pisacane: “La Gen Z? Si esaltano e si deprimono in fretta, vanno stimolati”

Dopo lo 0-0 con la Lazio, il tecnico del Cagliari ha parlato della gestione dei giovani: “Servono equilibrio e guida”

Pisacane: “La Gen Z? Si esaltano e si deprimono in fretta, vanno...

Dopo lo 0-0 contro la Lazio, l’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la gara e soffermarsi anche sulla gestione dei giovani in rosa. Oltre ai temi tecnici della partita, su domanda del giornalista Paolo Condò il tecnico rossoblù ha affrontato il tema generazionale, spiegando il suo punto di vista sulla cosiddetta Generazione Z.

“Una generazione iper protetta nel privato ma abbandonata nel digitale. Fanno in fretta a esaltarsi, ma anche a deprimersi. Devo essere bravo a correggerli quando c’è troppa euforia e correggerli in positivo quando si deprimono. Nella mia generazione si diceva “quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare”. Questi invece ti dicono che quando il gioco si fa duro, forse non dovresti essere qua”.

Pisacane ha sottolineato la necessità di accompagnare i più giovani nel percorso di crescita: “Vanno stimolati e aiutati, vivono di imprinting e applausi. Vanno aiutati. O costruisci un ponte o alzi un muro”.

Parole che fotografano non solo una riflessione tecnica, ma anche un’analisi più ampia sul cambiamento culturale e sull’approccio mentale delle nuove generazioni nel calcio professionistico.

