Oristano, 18 giovani denunciati per maxi rissa in centro città | Video

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la miccia che ha innescato la violenza sarebbe legata a banali screzi

L’attività investigativa della Squadra Mobile di Oristano ha portato alla denuncia di 18 ragazzi, tra cui cinque minorenni, ritenuti i protagonisti di un violento scontro collettivo avvenuto all’inizio dell’anno nel cuore della città.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la miccia che ha innescato la violenza sarebbe legata a banali screzi, amplificati con ogni probabilità dal consumo di alcol e stupefacenti. La prima fase del tafferuglio si è consumata nei pressi del sagrato della cattedrale di Santa Maria Assunta, dove una discussione è degenerata rapidamente in rissa. Nonostante il tempestivo intervento coordinato di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza avesse inizialmente disperso i partecipanti, le ostilità sono riprese poco dopo nelle vie limitrofe.

Il gruppo numericamente superiore ha infatti braccato i rivali, dando vita a una seconda aggressione condotta con cinghie, spray urticante e bottiglie di vetro. Per difendersi, i giovani inseguiti si sono armati con spranghe metalliche e assi di legno sottratte da un cantiere edile nelle vicinanze, ma il ritorno delle Volanti ha impedito che lo scontro finisse in tragedia.

Oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria, il Questore ha adottato pesanti provvedimenti amministrativi: per tutti sono scattati gli avvisi orali finalizzati al monitoraggio della condotta, mentre per sette giovani non residenti è stata avviata la procedura del foglio di via obbligatorio, che ne vieta il rientro a Oristano per i prossimi dodici mesi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it