Cagliari, bancarotta fraudolenta: 52enne arrestato per espiazione di pena

I Carabinieri della Stazione di Capoterra hanno rintracciato e tratto in arresto un 52enne cagliaritano, senza occupazione e con precedenti alle spalle, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.

L’uomo deve scontare una condanna definitiva a due anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta. Dopo l’individuazione e il fermo da parte dei militari, il soggetto è stato trasferito in caserma per le procedure di rito e la notifica dell’ordine di carcerazione.

In linea con quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria, il 52enne non è stato condotto in carcere, ma presso la propria residenza: qui espierà la pena stabilita in regime di detenzione domiciliare.

