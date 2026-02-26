Arzachena, sotto sequestro un cantiere per la costruzione di ville extra lusso

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Olbia ha posto i sigilli a un imponente cantiere edile nel territorio di Arzachena, bloccando un progetto di riqualificazione immobiliare di altissimo profilo. L’operazione, scattata in località Li Liccioli, a breve distanza dal rinomato Pevero Golf Club, ha interessato un’area sottoposta a rigorosi vincoli paesaggistici dove erano in corso interventi di demolizione e ricostruzione per la realizzazione di sei ville extralusso complete di piscine.

Il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Le indagini, descritte come particolarmente articolate, sono state portate avanti dalla Sezione Forestale di Polizia Giudiziaria in stretta sinergia con la Stazione Forestale di Olbia.

Al centro dell’inchiesta vi sono pesanti contestazioni relative alla legittimità dei lavori: gli inquirenti ipotizzano gravi difformità rispetto alla pianificazione urbanistica vigente e il rilascio di titoli edilizi ritenuti illegittimi. Nello specifico, si contesta la mancata attivazione delle procedure di variante obbligatorie e l’assenza dei requisiti legali necessari per beneficiare delle deroghe costruttive applicate al progetto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it