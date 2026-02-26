Alghero, neonato in pericolo di vita: volo d’urgenza verso Torino

Si è conclusa con successo la delicata missione di soccorso aereo che ieri, 25 febbraio 2026, ha permesso il trasferimento d’urgenza di un neonato in gravissime condizioni dall’aeroporto di Alghero a quello di Torino. Il piccolo, in imminente pericolo di vita, necessitava di cure specialistiche immediate presso l’Ospedale Maria Vittoria del capoluogo piemontese.

L’operazione è stata coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e attivata dalla Prefettura di Sassari, che ha allertato la Sala Situazioni di Vertice dell’Aeronautica Militare a Milano. Da qui è scattato l’ordine per il 31° Stormo di Ciampino, reparto d’eccellenza specializzato nei trasporti sanitari d’emergenza.

Un velivolo G650 è decollato alla volta della Sardegna per imbarcare il neonato, proveniente dal reparto di Neonatologia dell’AOU di Sassari. Ad accompagnare il paziente nel volo verso il Nord Italia c’erano la madre e un’equipe medica pronta a intervenire in caso di crisi. Una volta toccato il suolo torinese nel primo pomeriggio, il piccolo è stato affidato a un’ambulanza per l’ultimo tratto verso il ricovero ospedaliero.

