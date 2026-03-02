Crisi politica al comune di Oristano, il sindaco revoca le deleghe agli assessori

Il Sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, ha ufficialmente azzerato la propria Giunta, firmando i decreti per il ritiro immediato delle deleghe a tutti gli assessori e al vicesindaco. La mossa drastica arriva come risposta formale alla profonda spaccatura politica che sta paralizzando la coalizione di governo cittadino.

Secondo quanto diffuso da Palazzo degli Scolopi, la scelta è finalizzata a “congelare” la situazione in attesa che le diverse anime della maggioranza trovino un nuovo equilibrio. Il percorso verso questa rottura era apparso ormai segnato: nonostante i tentativi di mediazione nei vertici di sabato 21 e sabato 18, dove il primo cittadino aveva cercato di avviare dialoghi bilaterali per ricucire lo strappo, la fiducia tra le parti non è stata recuperata.

Il punto di non ritorno si era toccato a fine febbraio durante l’assemblea civica: l’assenza strategica di molti consiglieri di maggioranza aveva costretto il Sindaco a ritirare il Bilancio di previsione 2026-2028, scatenando le proteste dell’opposizione che chiedeva un chiarimento immediato sulla tenuta dell’amministrazione. Ora si apre ufficialmente la fase del rimpasto.

