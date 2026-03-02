Province Oristano Crisi politica al comune di Oristano, il sindaco revoca le deleghe agli...

Crisi politica al comune di Oristano, il sindaco revoca le deleghe agli assessori

La mossa drastica arriva come risposta formale alla profonda spaccatura politica che sta paralizzando la coalizione di governo cittadino

Crediti foto: Comune di Oristano

Il Sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, ha ufficialmente azzerato la propria Giunta, firmando i decreti per il ritiro immediato delle deleghe a tutti gli assessori e al vicesindaco. La mossa drastica arriva come risposta formale alla profonda spaccatura politica che sta paralizzando la coalizione di governo cittadino.

Secondo quanto diffuso da Palazzo degli Scolopi, la scelta è finalizzata a “congelare” la situazione in attesa che le diverse anime della maggioranza trovino un nuovo equilibrio. Il percorso verso questa rottura era apparso ormai segnato: nonostante i tentativi di mediazione nei vertici di sabato 21 e sabato 18, dove il primo cittadino aveva cercato di avviare dialoghi bilaterali per ricucire lo strappo, la fiducia tra le parti non è stata recuperata.

Il punto di non ritorno si era toccato a fine febbraio durante l’assemblea civica: l’assenza strategica di molti consiglieri di maggioranza aveva costretto il Sindaco a ritirare il Bilancio di previsione 2026-2028, scatenando le proteste dell’opposizione che chiedeva un chiarimento immediato sulla tenuta dell’amministrazione. Ora si apre ufficialmente la fase del rimpasto.

