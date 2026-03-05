Cagliari–Como, arbitra Marinelli: i precedenti

Sarà Livio Marinelli, della sezione di Tivoli, a dirigere la sfida Cagliari-Como, valida per la ventottesima giornata della Serie A 2025/2026. Il match è in programma sabato 7 marzo alle ore 15.00 all’Unipol Domus.

Il direttore di gara laziale sarà assistito da Davide Moro della sezione di Schio e Simone Biffi di Treviglio. Il quarto ufficiale sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta, mentre al Var sono stati designati Luigi Nasca di Bari e Marco Guida di Torre Annunziata nel ruolo di Avar.

Per Marinelli si tratta della settima direzione stagionale nel massimo campionato. La gara tra Cagliari e Como rappresenterà anche un traguardo importante nella sua carriera arbitrale: sarà infatti la 70ª partita diretta in Serie A.

Nel corso della sua carriera Marinelli ha incrociato il Cagliari in 5 occasioni complessive. Di queste, 4 le gare con i sardi in Serie A e una in Coppa Italia. Proprio nella competizione nazionale è arrivata l’unica vittoria rossoblù sotto la sua direzione, quando il Cagliari superò il Palermo al primo turno della stagione 2023-24 dopo i tempi supplementari.

Se si considerano soltanto le partite di Serie A, il bilancio per i rossoblù resta invece meno favorevole. Nelle 4 gare dirette da Marinelli, il Cagliari ha collezionato 3 pareggi e una sconfitta, senza riuscire finora a conquistare una vittoria. Punti contro Juventus, Roma e Sassuolo, mentre la sconfitta è arrivata contro la Fiorentina ad aprile dell’anno scorso, in quella che è anche l’ultima gara dei rossoblù arbitrata da Marinelli.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it