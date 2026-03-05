Monserrato, rissa tra studenti fuori da scuola: 16enne finisce in ospedale

Momenti di tensione all’esterno di una scuola superiore di Monserrato, dove al termine delle lezioni due studenti sono stati protagonisti di una violenta lite.

Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 16 anni, soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’Ospedale Brotzu di Cagliari. Il giovane si trova ancora al pronto soccorso con diversi traumi facciali causati dai pugni ricevuti.

Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dai primi accertamenti sembrerebbe che i due ragazzi abbiano iniziato a picchiarsi all’uscita della scuola per motivi futili. Il 16enne è stato quello che ha riportato le conseguenze più gravi, con una prognosi di circa 30 giorni.

