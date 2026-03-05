Auto crivellata di colpi a Orgosolo: nel mirino la direttrice del coro femminile

Episodio di grave intimidazione nella serata del 4 marzo a Orgosolo. L’auto di Maria Bonaria Monne, fondatrice e direttrice del Coro Femminile Priamo Gallisay di Nuoro, è stata presa di mira con diversi colpi d’arma da fuoco.

L’episodio si è verificato poco dopo le 21.30 in via Repubblica. Il veicolo della musicista era parcheggiato nei pressi di un edificio concesso dall’amministrazione comunale alle associazioni del territorio.

Al momento degli spari, la direttrice del coro si trovava all’interno della struttura impegnata in una lezione di musica. La donna, figura molto conosciuta a Nuoro e apprezzata anche a livello internazionale nel panorama corale, non era quindi presente vicino all’auto quando sono stati esplosi i colpi.

Sull’accaduto sono state avviate le indagini da parte delle autorità competenti, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’episodio e individuare eventuali responsabili.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nella comunità locale, colpita da un gesto grave che ha preso di mira una figura nota nel mondo culturale e musicale del territorio. Sui social e sulle chat è già in atto una mobilitazione della comunità per sostenere Monne, anche attraverso la riparazione dell’auto danneggiata.

