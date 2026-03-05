Dramma a Olbia, 46enne trovato morto in auto nel parcheggio dell’ospedale

Tragedia a Olbia, dove un uomo di 46 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria auto nei parcheggi dell’Ospedale Giovanni Paolo II.

La vittima è Fabio Balzano, olbiese impiegato all’Aeroporto di Olbia. Questa mattina l’uomo non si era presentato al lavoro e i colleghi, preoccupati per la sua assenza, avevano iniziato a cercarlo in città. La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio proprio nei parcheggi dell’ospedale, dove Balzano è stato trovato all’interno della sua auto regolarmente parcheggiata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, con due pattuglie, insieme ai soccorritori del 118 e ai Vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un possibile malore: l’uomo potrebbe essersi diretto in ospedale dopo essersi sentito male, ma non avrebbe fatto in tempo a raggiungere il pronto soccorso.

