Cagliari, Albarracìn: “Lavoro duramente per esordire in prima squadra”

Agustìn Albarracìn, giovane attaccante del Cagliari classe 2005 arrivato in Sardegna nella sessione invernale di calciomercato, ha parlato del primo periodo in rossoblù e del suo adattamento.

“I primi giorni sono stato molto seguito, quindi non è stato così difficile come si potrebbe pensare. C’erano due dei miei rappresentanti qui con me, mi hanno aiutato con tutto, specialmente con la questione della casa. Per quanto riguarda l’aspetto calcistico, l’adattamento è stato rapidissimo. Sono arrivato e dopo soli due giorni ero già in panchina contro l’Hellas Verona. Sono felice e sto lavorando duramente per esordire il prima possibile”, ha dichiarato l’attaccante uruguaiano all’emittente Sport 890.

“La gente qui a Cagliari mi ha ricevuto in modo splendido. La città è molto bella; adesso siamo in inverno e fa un po’ di freddo, ma non è un freddo che ti uccide. La gente è molto carismatica, credo sia la cosa che più mi ha colpito finora”.

