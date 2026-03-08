Cagliari, auto contro guardrail sull’Asse Mediano: due ferite gravi

Incidente stradale nella notte a Cagliari lungo l’Asse Mediano di scorrimento, dove un’auto con a bordo due donne è finita contro il guardrail. L’allarme è scattato intorno all’1.30. Per cause ancora in fase di accertamento, la Lancia Ypsilon nera che viaggiava in direzione del centro città ha perso il controllo andando a impattare violentemente contro la barriera di sicurezza.

Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco del comando di Cagliari. I pompieri hanno lavorato per liberare una delle due occupanti rimasta incastrata nell’abitacolo. Le due donne sono state affidate al personale sanitario del servizio territoriale di emergenza e trasferite con le ambulanze in ospedale in codice rosso.

I Vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it