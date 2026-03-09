Osilo in festa per Margherita Barca: la donna ha compiuto 102 anni

Un traguardo straordinario quello raggiunto da Margherita Barca, che nei giorni scorsi ha spento ben 102 candeline. L’ultracentenaria di Osilo ha festeggiato il suo compleanno lo scorso 2 marzo, circondata dall’affetto dei propri cari e sorretta dalla profonda devozione religiosa che l’ha guidata durante il suo lungo cammino di vita.

Per onorare questa ricorrenza eccezionale, il primo cittadino Giovanni Ligios si è recato in visita presso l’abitazione della signora Margherita per porgerle i saluti ufficiali della comunità e omaggiarla con una targa commemorativa.

All’incontro, carico di emozione e significato, ha partecipato anche il suo medico di base, Alessandro Pazzona, testimoniando il legame profondo tra la longevità di Margherita e la cura costante della sua salute e del suo spirito.

