Selargius, raccolti oltre 600 mozziconi di sigarette per le vie della città

Nello corso del fine settimana la cittadina di Selargius è stata teatro della prima giornata ecologica dedicata alla rimozione dei mozziconi di sigaretta, un’iniziativa di sensibilizzazione ambientale curata dall’associazione Plastic Free. L’evento ha visto la partecipazione attiva di circa venti volontari che, equipaggiati con guanti, pinze e sacchi, hanno setacciato diverse zone del centro urbano per circa due ore. L’operazione ha permesso di rimuovere dalla strada oltre seicento filtri usati, confermando come questo scarto rappresenti una delle minacce più persistenti e capillari per l’ecosistema locale.

Le attività di pulizia hanno evidenziato una presenza massiccia di residui soprattutto nei pressi delle zone frequentate dai più giovani, come i parcheggi degli istituti scolastici e le aree circostanti i campi da gioco. Anche il verde pubblico non è rimasto immune dal fenomeno: i volontari hanno infatti rinvenuto accumuli significativi sotto le sedute di tre polmoni verdi della città, ovvero i parchi di San Lussorio, Antonio Segni e il vasto Parco Lineare.

L’iniziativa non ha solo ripulito fisicamente il territorio, ma ha voluto lanciare un segnale forte contro l’abbandono di piccoli rifiuti che, nonostante le dimensioni ridotte, hanno un impatto ambientale devastante.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it