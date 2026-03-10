Cagliari, 47enne investito sul monopattino a San Michele

Grave incidente nel pomeriggio a Cagliari, nel quartiere di San Michele, dove un uomo di 47 anni è stato investito mentre viaggiava a bordo di un monopattino.

Dopo l’impatto l’automobilista si è fermato per prestare soccorso al 47enne. Il ferito ha riportato un grave trauma cranico ed è stato soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato in codice rosso all’Ospedale Brotzu.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Cagliari, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

