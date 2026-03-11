Pisa-Cagliari, arbitra La Penna: torna in Serie A dopo le polemiche di San Siro

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Bercigli e Trinchieri, IV uomo Fourneau, al Var Paterna e Assistente Var Camplone

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 29a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match dell’Arena Garibaldi tra Pisa e Cagliari sarà il sig. Federico La Penna che torna a dirigere un match di Serie A dopo le polemiche nel match tra Inter e Juventus sul contatto Kalulu-Bastoni.

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Bercigli e Trinchieri, IV uomo Fourneau, al Var Paterna e Assistente Var Camplone.

Con La Penna alla direzione di gara la vittoria per il Cagliari manca dal 30 aprile 2023, in Serie B, quando i sardi si imposero per 2-1 sulla Ternana. L’ultimo incrocio con il direttore di gara della sezione di Roma risale al 12 gennaio 2026 nella pesante sconfitta per 3-0 a Marassi contro il Genoa. In totale i rossoblù hanno collezionato, in 16 precedenti: 3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it