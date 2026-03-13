Maracalagonis, maltrattamenti alla presenza di minori: in carcere un 63enne

I Carabinieri della stazione di Maracalagonis hanno arrestato un uomo di 63 anni del posto, già noto alle forze di polizia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. L’uomo è stato condannato in via definitiva a scontare 3 anni, 7 mesi e 15 giorni di reclusione per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravato dalla presenza di minori.

La vicenda giudiziaria riguarda fatti avvenuti tra ottobre 2021 e ottobre 2022, durante la convivenza con l’allora compagna. Secondo quanto emerso nel corso del procedimento, l’uomo avrebbe instaurato all’interno della famiglia un clima di continue umiliazioni, minacce e ingiurie. Le condotte vessatorie non sarebbero state rivolte soltanto alla compagna, ma avrebbero coinvolto anche altri componenti del nucleo familiare.

L’escalation di violenza avrebbe raggiunto il culmine nell’autunno del 2022 con un episodio particolarmente grave che ha spinto la donna a presentare denuncia, facendo partire l’iter giudiziario che ha portato alla condanna definitiva.

Dopo l’emissione dell’ordine di carcerazione, i militari dell’Arma hanno rintracciato l’uomo e lo hanno accompagnato nella Casa Circondariale Ettore Scalas di Uta, dove sconterà la pena stabilita dall’autorità giudiziaria.

