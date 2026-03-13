Cagliari, la scuola di via Angioy ancora chiusa: “Zedda chiarisca i ritardi”

I consiglieri Mura e Sulis chiedono chiarimenti sui lavori alla Satta-Spano-De Amicis e sulle condizioni della sede provvisoria

Il caso dei lavori nella sede storica della scuola dell’infanzia Satta-Spano-De Amicis torna a far discutere a Cagliari. I consiglieri comunali Roberto Mura e Roberta Sulis hanno depositato un’interrogazione urgente per chiedere chiarimenti all’amministrazione sui ritardi nei lavori e sul cantiere.

Come segnalato dai due esponenti politici, da giugno dello scorso anno 5 sezioni sono state trasferite dalla sede di via Angioy a quella provvisoria in via Falzarego. Nel plesso temporaneo i bambini svolgerebbero le attività didattiche all’interno della sala mensa, in una situazione che alcuni docenti avrebbero definito un “accampamento logistico”.

“È inaccettabile che in una città moderna i bambini siano costretti a frequentare la scuola in condizioni di tale precarietà”, affermano Mura e Sulis. Le preoccupazioni riguardano anche la situazione della sede storica di via Angioy, dove i lavori sarebbero ancora in corso. Tra le criticità, la presenza di spuntoni di ferro esposti nell’area del cantiere e problemi alle porte antipanico, che impedirebbero il collaudo della struttura e quindi la riapertura.

Secondo quanto riferito dai consiglieri, nonostante l’assegnazione dell’appalto per le nuove porte avvenuta il 9 marzo, non sarebbe stato ancora comunicata la conclusione dei lavori. “Ciò che è ancora più grave è l’atteggiamento dell’Amministrazione. Non solo le promesse di un rapido rientro sono state disattese, ma è stata negata la richiesta di un sopralluogo della Commissione Istruzione con i rappresentanti dei genitori. Cosa ha da nascondere la Giunta? Perché impedire ai rappresentanti dei cittadini di verificare lo stato dei lavori?” domandano.

Con l’interrogazione presentata in Consiglio Comunale di Cagliari, i due consiglieri chiedono alla giunta guidata dal sindaco Massimo Zedda di fare chiarezza sulle ragioni dei ritardi nei lavori, sulle condizioni di sicurezza del cantiere e sui tempi certi per il rientro degli alunni nella sede di via Angioy. Domandano inoltre spiegazioni sul diniego al sopralluogo e sugli eventuali interventi urgenti per migliorare la sede provvisoria di via Falzarego.

“I bambini di Cagliari non possono più aspettare i comodi della burocrazia e le sviste della politica” concludono Mura e Sulis.

