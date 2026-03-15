Incendio all’ecocentro di Olbia: danneggiati dei mezzi

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio all’interno dell’ecocentro nella zona di Spiritu Santu, a Olbia, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

Sul posto sono intervenute due squadre che hanno lavorato per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero ai cumuli di rifiuti presenti nell’area e alle strutture limitrofe della piattaforma ecologica.

L’incendio ha interessato in particolare il parco mezzi dell’area operativa dell’ecocentro. Le fiamme hanno danneggiato due veicoli utilizzati per la gestione della struttura: un mezzo snodato di tipo “pinza ragno” e un trattore destinato al traino di rimorchi stradali. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo. Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Olbia, che stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire l’origine delle fiamme.

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