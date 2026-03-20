Villasimius, reati contro il patrimonio e maltrattamenti: un 47enne in manette

I militari della Compagnia di San Vito hanno proceduto, nella serata di ieri, all’arresto di un uomo di 47 anni residente nel centro sarrabese, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Cagliari. Il soggetto, attualmente privo di occupazione e con diversi precedenti alle spalle, è stato rintracciato per dare seguito a una condanna definitiva che lo vedrà scontare una pena detentiva di due anni e sei mesi di reclusione.

La sentenza riguarda una serie di reati consumati tra il 2016 e il 2018 nell’area vasta di Cagliari, configurando nello specifico reati contro il patrimonio e condotte di maltrattamenti.

Una volta espletate le procedure burocratiche necessarie presso la caserma locale e notificato l’ordine di carcerazione, le forze dell’ordine hanno provveduto al trasferimento dell’uomo presso la struttura penitenziaria di Uta, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della condanna.

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