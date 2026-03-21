Paura a Olbia lungo la Sp 729: auto in marcia a fuoco, salvo il conducente

Un grave incendio ha distrutto un’autovettura nella notte tra venerdì e sabato alle porte di Olbia. L’allarme è scattato intorno alle 01:30, quando numerose chiamate alla sala operativa hanno segnalato un veicolo in fiamme lungo la Strada Provinciale 729, l’arteria che collega il capoluogo gallurese a Sassari.

Secondo la ricostruzione dell’evento, il rogo è divampato improvvisamente nel vano motore mentre il mezzo era ancora in marcia. Il conducente, unico occupante del veicolo, ha dimostrato estrema prontezza di riflessi: percepito il pericolo, è riuscito ad accostare rapidamente a bordo strada e ad abbandonare l’abitacolo pochi istanti prima che le fiamme, propagatesi dalla parte anteriore, avvolgessero l’intera carrozzeria.

Sul posto è intervenuta d’urgenza una squadra dei Vigili del Fuoco di Olbia, che ha domato l’incendio e messo in sicurezza il tratto stradale, ridotto a una carcassa fumante. Per gestire la viabilità e i rilievi di rito è intervenuta la Polizia di Stato. Fortunatamente, l’incidente non ha registrato feriti, risolvendosi con ingenti danni materiali ma con l’incolumità del guidatore preservata.

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