Sentenza Todde, Deidda attacca: “Creato un pericoloso precedente”

Dopo la decisione della Corte d’Appello di Cagliari sul caso delle spese elettorali della presidente Alessandra Todde, arriva la dura presa di posizione del deputato di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda.

“Nessuno stupore per una sentenza che, pur riconoscendo irregolarità gravi da parte della Presidente Todde e del suo staff, sceglie di non decretarne la decadenza. Tuttavia, ciò che emerge è un precedente giuridico e politico che non può lasciarci indifferenti”, ha dichiarato l’esponente meloniano.

Secondo Deidda, la pronuncia dei giudici rischia di avere conseguenze rilevanti sul sistema di regole che disciplina le campagne elettorali. “Con questo pronunciamento si apre una strada pericolosa: il messaggio che passa è che non saremmo più tenuti a presentare rendicontazione e mandatario elettorale. Basterebbe, in pratica, pagare una sanzione pecuniaria, per giunta fissata al minimo edittale di 40 mila euro, per sanare mancanze che la legge definisce sostanziali”.

Nel suo intervento, Deidda ha inoltre sollevato perplessità sulla tempistica con cui è stata resa nota la sentenza. “Non ci aspettavamo notizie diverse, ma colpisce la scelta del ‘timing’: hanno aspettato la conclusione del referendum per depositare ufficialmente la sentenza, quasi a voler evitare che il dibattito pubblico ne venisse influenzato in una fase così delicata”.

Il parlamentare conclude evidenziando le possibili ricadute sul piano politico e istituzionale, sottolineando come, a suo avviso, venga messo in discussione il principio di equità tra candidati. “Se la trasparenza ha un prezzo forfettario e le regole sulla rendicontazione diventano aggirabili con una multa, viene meno il principio di equità tra i candidati. È una ferita al sistema democratico che non può passare sotto silenzio”.

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