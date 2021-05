Gli Helloween nella giornata di ieri, venerdì 21 maggio, hanno pubblicano il nuovo singolo “Fear For The Fallen”

Il brano è il secondo singolo tratto dal nuovo album “Helloween” in uscita il 18 giugno per Nuclear Blast Records.

Andi Deris, autore del pezzo, dichiara:

“Mi sono divertito così tanto non solo a scrivere una canzone per la mia voce, ma anche per uno dei più grandi cantanti del mondo. Mi si dipinge sempre un sorriso estremamente ampio sul volto quando sento Michi cantare le mie melodie”

Michael Kiske aggiunge:

“L’intero processo, compreso lo spirito, è stato semplicemente perfetto. Quando avevo la sensazione che una delle parti non fosse molto adatta, chiedevo ad Andi se potesse cantata lui e viceversa. Non c’era alcun tipo di competizione: ciò che contava era ciò che era meglio per la rispettiva canzone. Sono grato di fare (di nuovo) parte di questa pazza famiglia. Li amo tutti”.