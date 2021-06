Momenti di grande paura questa sera a Copenaghen. Sul finire del primo tempo di Danimarca-Finlandia, prima gara del Gruppo B di Euro 2020, Christian Eriksen si è improvvisamente accasciato al suolo.

Immediatamente soccorso, al giocatore, le cui condizioni sono apparse fin da subito preoccupanti, è stato praticato il massaggio cardiaco. I giocatori, visibilmente sconvolti, l’hanno circondato per concedergli la privacy necessaria e anche la moglie è scesa in campo in lacrime.

La partita è stata ovviamente sospesa. A seguito dell’intervento dei medici, Eriksen è stato portato via in barella: fortunatamente alcune immagini che lo hanno ritratto mentre lasciava il campo da gioco, hanno mostrato come fosse nuovamente cosciente.

La Uefa successivamente ha comunicato che è stabile in ospedale.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021