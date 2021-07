Al grido di «Basta dittatura» in molte piazze si protesta contro l’obbligo della certificazione verde che verrà introdotta in Italia dal 6 agosto. In duemila sono scesi in piazza a Cagliari. La più grande manifestazione si è svolta in piazza Garibaldi, a partire dalle ore 18.

Draghi e Speranza i più contestati e i diritti costituzionali invocati dai diversi oratori che si sono succeduti negli interventi dal bastionino della scuola Riva.

Così corre la protesta su Telegram e sul gruppo Facebook che raduna il dissenso no-green pass contro il nuovo decreto Draghi, che dal 6 agosto renderà obbligatorio il certificato “verde” che attesterà l’avvenuta vaccinazione – e dunque consentirà a chi si è sottoposto alle inoculazioni di viaggiare, mangiare al ristorante o guardare un film al cinema.

Fino a oggi pomeriggio, giorno stabilito per la protesta di massa. È il No Green pass day, giorno zero del Movimento Nazionale No Green pass.

Guarda il video e leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it