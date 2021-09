Nella giornata di ieri si sono conclusi i lavori di installazione dell’arredo urbano nelle vie dello shopping del centro di Cagliari. L’intervento ha interessato le vie Alghero e Garibaldi, la piazza Costituzione e la via Manno, con il posizionamento in cinque punti differenti di panchine con fioriere, per offrire delle sedute nelle vie pedonali. Nei prossimi giorni sarà completato con l’allestimento del verde all’interno delle fioriere.

“L’intervento di ieri – commenta l’assessore alla Pianificazione strategica e sviluppo urbanistico Giorgio Angius – va a migliorare l’accoglienza offerta dalle nostre vie commerciali più frequentate, oggetto negli scorsi anni di pedonalizzazione, e tuttavia rimaste sprovviste di sedute per una sosta momentanea e di elementi “verdi”, che contraddistinguono invece gran parte della città”.

“Prossimamente – annuncia Angius – riscontreremo con la cittadinanza la validità di questo tipo di inserimenti e valuteremo ulteriori implementazioni degli arredi anche in altri quartieri”.

Tanta soddisfazione anche da parte del sindaco Paolo Truzzu: “Segno di attenzione, bellezza e gradevolezza che l’amministrazione comunale sta dedicando a Cagliari, alle vie del centro e dello shopping”. Perché, “migliorare l’arredo significa migliorare anche il decoro urbano e al contempo offrire un nuovo servizio a cittadini, commercianti, visitatori e turisti”.

