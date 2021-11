Il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna e il Consiglio direttivo dell’Associazione della Stampa Sarda, con i rispettivi collegi dei Revisori dei conti, hanno incontrato l’avvocato Mario Maffei e il commercialista dottor Giuseppe Aste. Scopo dell’incontro l’aggiornamento sull’esito dell’esposto presentato il 30 novembre 2018 da Ordine dei giornalisti della Sardegna e Associazione della Stampa sarda in relazione alla regolarità della tenuta delle rispettive contabilità negli anni 2013-2016.

I due professionisti hanno comunicato che il 22 febbraio 2022, dinnanzi al Tribunale di Cagliari, si celebrerà la prima udienza dibattimentale del processo a carico dell’impiegata contabile in servizio in quegli anni, a cui la Procura della Repubblica di Cagliari contesta il delitto di appropriazione indebita in danno dei due Enti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it