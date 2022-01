“Ho trovato una barca che deve tornare in Italia: Sicilia, Sardegna e Genova. Non c’è un comandante in quanto è appena stato pugnalato durante un combattimento nel porto. Niente di molto grave ma non c’è tempo per aspettarlo. Mi hanno offerto una buona paga e ho carta bianca sul tragitto e l’equipaggio non sembra affatto male. Hanno esperienza e sanno ascoltare: il che mi basta”.

Essere un personaggio attuale – più vivo e attuale che mai – è la forza di Corto Maltese, il marinaio di ventura nato dalla straordinaria penna di Hugo Pratt. I nuovi autori lo reinterpretano a modo loro. Nella pagina ufficiale Instagram, per esempio, lo portano in Sardegna. Perché da sempre la forza di Corto è questa: rappresentare il simbolo dell’ apertura alle altre culture, a capire altri mondi, a non restare chiusi. Il mare, in questo senso, unisce e crea connessioni di grande attualità.

