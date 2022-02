Intervento chirurgico straordinario nel reparto di Neurochirurgia del Mater Olbia. Una donna è stata operata per un tumore cerebrale, che le è stato asportato tenendo la paziente sveglia. Per farlo, l’équipe medica, guidata dal primario Giovanni Sabatino, e i professionisti Edoardo Mazzucchi, Fabrizio Pignotti e Giuliano Di Monaco, si è servita della cosiddetta “awake surgery”, tecnica della chirurgia cerebrale con paziente sveglio.

In uso da molti anni, permette di monitorare le funzioni cerebrali, come il linguaggio, altrimenti non valutabili con il paziente in anestesia generale. In questo caso, essendo la paziente bilingue, è stata sottoposta a test neuropsicologici sia nella sua lingua nativa sia in italiano.

Data la vicinanza del tumore ad aree cerebrali funzionali al linguaggio, poi, si è reso necessario il monitoraggio neuropsicologico del neurologo presente in sala operatoria, possibile soltanto con la paziente sveglia e capace di collaborare attivamente.

