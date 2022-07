Riduzione Tari, investimenti per Pirri, verde pubblico e ambiente, per cittadini e famiglie. Queste le novità principali del bilancio di previsione 2022 di 576 milioni di euro, approvato dall’Aula di Palazzo Bacaredda nella serata di ieri. “Nonostante la complessità del momento – dice il sindaco Paolo Truzzu – è un bilancio coraggioso, che conferma qualità e quantità dei servizi, con importanti attenuazioni tariffarie, abbiamo concentrato gli sforzi sul sostegno alle fasce più colpite dalle difficoltà causate da oltre due anni di pandemia, portando avanti progetti e cantieri”.

Nel dettaglio, 70 sono infatti i milioni di euro previsti per il sociale, 20 quelli disponibili per il capitolo istruzione, 60 per lo sviluppo sostenibile, 2 per progetti nell’area di Pirri. Ammontano a 10 milioni di euro, invece, le risorse che l’Amministrazione comunale ha deciso di destinare al verde pubblico. Tra gli investimenti previsti anche bonus nuovi nati e per ripristinare i bonus spesa.

Per la riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti, sono già disponibili 3,2 milioni. “Una famiglia di 4 persone con un ISEE di 25mila euro – ha spiegato il primo cittadino – nel 2017 spendeva per la Tari 447 euro e nel 2021 circa 386 (-13%). In particolare, dal 2020 al 2021 la Tari è scesa del 15,7%. In controtendenza rispetto al 90% dei Comuni d’Italia, “la tassa a Cagliari è dunque diminuita”.

Inoltre, “dopo tanti anni l’Amministrazione comunale avrà la possibilità di integrare ulteriormente il numero dei dipendenti per rispondere meglio alle esigenze di cittadini e imprese. Nell’ultimo periodo, con i concorsi pubblici già in 200 hanno rimpinguato diversi servizi”.

