Una ragazza 24enne è stata investita ieri in via Svezia a Serramanna, da una Nissan condotta da una 44enne di Sardara, insegnante, incensurata. Dalle prime verifiche sulla dinamica svolte dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri è emerso che la conducente, verosimilmente per distrazione, non aveva notato il pedone che in quel momento stava attraversando la strada a piedi sulle strisce pedonali, impattandola alle gambe con la parte latero-anteriore del veicolo, provocando lievi traumi contusivi.

I documenti di guida e di circolazione erano regolari, la viabilità non è stata interrotta.

